Люблинско-Дмитровская линия метро вернулась в свой режим

Люблинско-Дмитровская линия метро в Москве заработала в обычном режиме

Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена заработала в обычном режиме, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Участок от «Бутырской» до «Петровско-Разумовской» закрывали на день для подготовки к открытию станций «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», которые составят северный радиус салатовой ветки.

Ежедневно ими будут пользоваться 150 тыс. человек. Метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района.