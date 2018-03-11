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Люблинско-Дмитровская линия метро вернулась в свой режим
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Люблинско-Дмитровская линия метро в Москве заработала в обычном режиме 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена заработала в обычном режиме, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Участок от «Бутырской» до «Петровско-Разумовской» закрывали на день для подготовки к открытию станций «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», которые составят северный радиус салатовой ветки.
Ежедневно ими будут пользоваться 150 тыс. человек. Метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что благодаря запуску новых станций повысится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино.
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