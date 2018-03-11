В Москве пожилым людям предложат посещать детдома

СМИ: в Москве одиноким пожилым людям предложат посещать детские дома

Одиноким пожилым людям столицы планируют предоставить возможность регулярно посещать воспитанников детских домов. Об этом пишет газета "Известия"

Как отмечают эксперты издания, многим горожанам преклонного возраста это поможет обрести смысл жизни и ощущение, что они кому-то нужны. А у сирот благодаря такой практике может развиться привычка заботиться о других.

Данный проект, создается по поручению департамента соцзащиты населения Москвы . Планируется, что он станет частью программы "Активное долголетие".

Разработчик проекта, директор Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" Вадим Меньшов заявил, что если пилотный проект будет признан успешным — его распространят и на другие детские дома.

Он также добавил, что инициатива предусматривает, что дети не только смогут принимать гостей, но и сами навещать с воспитателями одиноких стариков.