Москвичи могут посетить выставку «Город дорог»

С 11 февраля до 22 марта в Третьяковской галерее на Крымском Валу проходит выставка «Город дорог», раскрывающая отношение художника Игоря Шелковского к теме города.

В экспозицию входят 10 объектов-скульптур, в основе которых линейные элементы. Эти произведения перекликаются с работами представителей русского авангарда начала прошлого столетия и, соответственно, первыми разделами постоянной экспозиции музея. Центральное место отведено архитектурной инсталляции, внутри которой можно свободно перемещаться.

Игорь Шелковский — яркий отечественный художник-нонконформист, в чьём творчестве соединились черты авангарда и концептуализма.

Посетить выставку можно с 10:00 до 18:00 по вторникам, средам и воскресеньям, и до 21:00 с четверга по субботу. Стоимость входного билета не превышает 500 рублей.