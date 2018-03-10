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Москвичи могут посетить выставку «Город дорог»
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Москвичи могут посетить выставку «Город дорог» 

Москва меняется 10 марта 2018
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
С 11 февраля до 22 марта в Третьяковской галерее на Крымском Валу проходит выставка «Город дорог», раскрывающая отношение художника Игоря Шелковского к теме города.
В экспозицию входят 10 объектов-скульптур, в основе которых линейные элементы. Эти произведения перекликаются с работами представителей русского авангарда начала прошлого столетия и, соответственно, первыми разделами постоянной экспозиции музея. Центральное место отведено архитектурной инсталляции, внутри которой можно свободно перемещаться.
Игорь Шелковский — яркий отечественный художник-нонконформист, в чьём творчестве соединились черты авангарда и концептуализма.
Посетить выставку можно с 10:00 до 18:00 по вторникам, средам и воскресеньям, и до 21:00 с четверга по субботу. Стоимость входного билета не превышает 500 рублей.
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