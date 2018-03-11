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Собянин рассказал о ситуации с уборкой снега
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Собянин: за месяц в Москве убрали в три раза больше снега, чем за предыдущую зиму 

Вести.Ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
За нынешнюю зиму коммунальщики убрали в три раза больше снега, чем за зимние сезоны предыдущих лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1".
Мэр отметил, что такой зимы на его памяти еще не было, поэтому к уборке снега подключены все коммунальные службы, в том числе Мосводоканал, Мосгаз, Гормост и другие.
По его словам, снегопад не остановил город ни на минуту — все учреждения работали. В этом, отметил, мэр, отличие Москвы от других европейских городов, которые в снегопады были полностью парализованы. Собянин выразил благодарность коммунальщикам за работу и москвичам — за терпение.
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