Собянин открыл роддом № 27 после капремонта

Собянин открыл роддом № 27 после капитального ремонта

"Мы закончили капитальный ремонт уже в десятом по счету родильном доме", — отметил Сергей Собянин. По словам мэра, "во всех этих стационарах создана комфортная среда для молодых мам, а врачи получили в свое распоряжение самое современное оборудование". Он также подчеркнул, что на этом развитие системы родовспоможения в столице не закончится. "Сегодня мы строим сразу три уникальных перинатальных центра в разных районах города", — заявил мэр. Сергей Собянин открыл после капитального ремонта родильный дом № 27 на севере столицы. Мэр Москвы поздравил сотрудниц роддома и молодых мам с наступающим Международным женским днем, а старшей акушерке Ольге Машиновской вручил благодарственное письмо. Молодые мамы получили к празднику подарочные наборы с приданым, которое выдают всем московским новорожденным с 1 января.

Расположенный на Коптевском бульваре роддом № 27 открыли еще в 1957 году, а с 2014 года он стал структурным подразделением ГКБ имени Спасокукоцкого. После капитального ремонта и переоборудования роддом превратился в современный акушерский стационар на 100 коек. Отмечается, что он соответствует всем мировым стандартам оказания акушерско-гинекологической и неонатальной помощи.

Специалисты отделения патологии беременных, рассчитанного на 30 коек, проводят дородовоую диагностику состояния плода, следят за состоянием здоровья беременных группы высокого риска. Родильный блок, в свою очередь, включает 12 современных индивидуальных родильных залов. Все они оборудованы кроватями-трансформерами для родов, дыхательной аппаратурой, а также мониторами, которые помогают контролировать жизненно важные функции матери и малыша. Сотрудники роддома намерены развивать новые подходы к ведению родов, которые предусматривают минимальное использование лекарственных препаратов, акцент на "естественные роды" и раннее прикладывание новорожденного к груди.

Кроме того, обновленный операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии позволяют проводить необходимые виды акушерских операций и интенсивное лечение беременных и рожениц с осложнениями. В послеродовом и детском отделениях на 70 коек созданы комфортные условия для мам и малышей. Для них оборудованы в одноместные и двухместные палаты с санитарными и душевыми комнатами. При этом перевозить новорожденных в другие отделения роддома больше не потребуется, ведь появилась возможность проводить такие процедуры, как вакцинация, забор крови, аудиоскриниг и врачебные осмотры, прямо в палате.