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Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась
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Средняя продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года за шесть лет 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на четыре года за шесть лет (с 2011-го по 2017-й) и составляет 78 лет, сообщают «Аргументы Неделi». Мэр столицы Сергей Собянин провёл встречу с главными врачами городских лечебных учреждений. Обсуждались, в частности, перспективы дальнейшего развития здравоохранения в Москве.
Как полагают участники встречи, в целом завершены глобальные преобразования, начатые в 2011 году. Их итогом стало изменение принципов финансирования больниц и поликлиник, обновление материальной базы, внедрение новых методов лечения, сокращение очередей и повышение доступности медпомощи.
По словам Собянина, благодаря таким переменам произошло существенное увеличение средней продолжительности жизни горожан с 74 до 78 лет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что по данным исследования, низкокалорийная диета может увеличить продолжительность жизни.
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