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Московский культурный форум может установить рекорд посещаемости в 2018 г.
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Московский культурный форум может установить рекорд посещаемости в 2018 г. 

Агентство «Москва» 6 марта 2018
В столичном департаменте культуры ожидают, что Московский культурный форум в 2018 г. установит рекорд посещаемости. Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
«Традиционно с 23 по 25 марта в Центральном Манеже у нас будет проходить Московский культурный форум, где мы представляем все творческое разнообразие столицы. Москвичи уже полюбили это мероприятие, и, более того, я надеюсь, что будет абсолютный рекорд посещаемости в Манеже — 24,5 тыс. гостей в день на этой площадке», — сказала А. Кибовский.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, в форуме примут участие более 500 учреждений культуры, будет организовано более 800 мероприятий. Ожидается, что за три дня форум посетят более 50 тыс. гостей.
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