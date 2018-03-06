Московский культурный форум может установить рекорд посещаемости в 2018 г.

Александр Кибовский. В столичном департаменте культуры ожидают, что Московский культурный форум в 2018 г. установит рекорд посещаемости. Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента культуры Москвы

«Традиционно с 23 по 25 марта в Центральном Манеже у нас будет проходить Московский культурный форум, где мы представляем все творческое разнообразие столицы. Москвичи уже полюбили это мероприятие, и, более того, я надеюсь, что будет абсолютный рекорд посещаемости в Манеже — 24,5 тыс. гостей в день на этой площадке», — сказала А. Кибовский.

Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, в форуме примут участие более 500 учреждений культуры, будет организовано более 800 мероприятий. Ожидается, что за три дня форум посетят более 50 тыс. гостей.