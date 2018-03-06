Ночью в воздухе Москвы концентрация сероводорода поднималась до предела нормы

МОСКВА , 6 марта. / ТАСС /. Станции мониторинга качества воздуха в Москве зафиксировали скачок концентрации сероводорода до предела нормы ночью и ранним утром с 5 на 6 марта. Соответствующие данные приведены в сообщении пресс-службы «Мосэкомониторинга».

Концентрация в воздухе над столицей «сероводорода — до 0,2-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. ТАСС)», говорится в сообщении. «В ночные и ранние утренние часы при слабом ветре рассеивание было ослаблено, что привело к кратковременному повышению концентраций загрязняющих веществ», — пояснили в пресс-службе «Мосэкомониторинга».

Содержание этого газа в воздухе Москвы к 10:00 мск 6 марта пришло в норму, добавили в учреждении.