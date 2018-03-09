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В Москве продолжают убирать улицы от снега
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В Москве продолжают убирать улицы от снега 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Работы по уборке и вывозу снега в Москве продолжаются в непрерывном режиме, заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Всего в работах задействовано порядка 10 тысяч единиц специальной и снеговывозящей техники", — сообщил Бирюков в пятницу.
Он отметил, что в ликвидации последствий снегопада на улицах и во дворах участвуют более 40 тысяч рабочих ручной уборки и около 12 тысяч кровельщиков, занятых очисткой скатных крыш.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в праздничные выходные в марте все коммунальные предприятия, энергетические компании и экстренные службы будут работать в усиленном режиме. Он подчеркнул, что работы по вывозу снега будут идти не прекращаясь.
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