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Москвичи отдали на утилизацию 7006 новогодних ёлок
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Москвичи отдали на утилизацию 7006 новогодних ёлок 

Вестник Бутова 5 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Экологическая акция «Ёлочный круговорот-2018» подвела итоги в начале марта. Согласно этим итогам жители Москвы сдали ёлок в 13 раз больше, чем год назад. Эти данные сообщила пресс-служба столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Все ёлки, собранные для утилизации, были в итоге направлены на переработку в специальные установки-дробилки. Одна из них расположена в Ульяновском лесопарке в пределах поселения Московский, а другая действует в парке «Кузьминки-Люблино». Примечательно, что одним из самых популярных мест сдачи ёлок в утилизацию стал ландшафтный заказник «Тёплый стан», расположенный на юго-западе Москвы.
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