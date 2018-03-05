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Вокруг Москвы создадут «штормовое кольцо»
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Вокруг Москвы создадут «штормовое кольцо» 

Мослента 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
О погодных аномалиях в столичном регионе будут предупреждать роботы. Об этом сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.
В течение трех лет вокруг Москвы создадут «штормовое кольцо» из роботов. Автоматические аппараты слежения за погодой будут установлены в радиусе 30 километров от города. Они будут реагировать на изменения климата в режиме реального времени.
Снегопад, начавшийся в Москве в ночь на 4 марта, побил суточный рекорд осадков 1895 года. Их в Московский регион принес циклон с юга. Предыдущий сильный снегопад обрушился на столицу в начале февраля и стал одним из сильнейших за последние 100 лет. Его последствия устраняли в течение всего месяца.
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