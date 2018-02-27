Москва и Подмосковье заключили новое соглашение о сотрудничестве

Это флагманская модель электробуса. Бесшумный и экологичный. Разработан специально для московского региона, сообщает «ТВ Центр».

Чтобы избежать резкого перепада температур, батареи защищены специальным панцирем с собственной системой климат-контроля. Когда на улицах холода, включается подогрев, когда припекает солнце — охлаждение. Рабочий диапазон от 45 до -45 градусов.

Электробус нового поколения способен пройти на одном заряде 60 километров. Он уже прошёл семимесячные испытания на улицах Москвы. Обсуждается вопрос закупки первой партии. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил перспективы.

Знакомые всем москвичам синие автобусы. На конвейере в Подмосковье собирают партию, которая в ближайшее время окажется на столичных маршрутах. Москва и Московская область договорились о более тесном сотрудничестве в сфере развития промышленного потенциала московского региона.

"Договор о сотрудничестве в области промышленности. Промышленность Московского региона составляет более 20% от российского. И, конечно, от того, как она функционирует, развивается, зависит благополучие региона и страны в целом, благополучие сотен тысяч человек, которые работают на наших промышленных предприятиях", — отметил Собянин.

Приоритетные сферы сотрудничества — экология и транспортная доступность. Мэр Москвы и губернатор Московской области поговорили с представителями заводов и предприятий региона.

Подписанное соглашение действует до 2025 года, с возможностью продолжения сотрудничества.

Виктор Прокушев, «ТВ Центр».