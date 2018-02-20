На Москву движется аномалия

Аномальные морозы и высокое давление: какая погода ждет Москву

На Москву надвигается арктический антициклон, который снизит ночную температуру до 25 градусов мороза, днем в столице ожидается от -4 до -16°С. Синоптики прогнозируют, что ночи на 22, 23 и 24 февраля станут самыми холодными за нынешнюю зиму. Кроме того, на фоне сильных морозов прогнозируется высокое атмосферное давление — до 760 мм рт. ст. В Гидрометцентре отмечают, что такой продолжительный период холодной погоды опасен для горожан.

На этой неделе антициклон подарит москвичам самые холодные за всю зиму ночи. Среднесуточная температура в столице ожидается на 6-8 градусов ниже нормы. Синоптики предупреждают, что суровые морозы могут быть опасны для горожан.

По данным Гидрометцентра, похолодания начнутся в ночь с понедельника на вторник — тогда температура упадет до -10…-8°С. В ночь на среду в Москве подморозит до -15…-13°С.

Самыми холодными и морозными за нынешнюю зиму станут ночи на 22, 23 и 24 февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ночь на 22 февраля ожидается в районе -22…-17°С, в ночь на 23 февраля -25…-20°С, на субботу температура опустится до -22°С. При этом на востоке Московской области в пониженных местах температура может опуститься до -26°С», — заявил Вильфанд.

В центре «Фобос» отметили, что предстоящее 23 февраля может стать самым холодным за последние 50 лет.

Днем в праздничный день в Москве будет -16…-11°С, что на 7 градусов ниже нормы. «Каждый третий праздник происходят оттепели. А вот ниже минус 20 градусов столбики термометров опускаются лишь раз в 17-18 лет. Так что нынешнее 23 февраля может оказаться самым морозным за последние полвека», — заявили в центре.

Директор Гидрометцентра отметил, что эта неделя также ознаменуется высоким атмосферным давлением. В среду, четверг и пятницу атмосферный фон будет колебаться в пределах 756-757 мм рт. ст. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова , в свою очередь, сообщила, что к 23 февраля атмосферное давление в Москве достигнет 760 мм рт. ст. Это значение выше нормы на 13-14 единиц. По словам Поздняковой, давление продолжит расти и на следующий день, однако рекордных значений не достигнет.

«Бывает, что при не слишком низкой температуре порывы ветра и высокая влажность создают впечатление, что она гораздо ниже. Что касается этой недели, то ветер будет, если не штилевой, то слабый, а влажность не высокая. Москвичи легко перенесут такую погоду», — отметил директор Гидрометцентра. На нынешней неделе из-за слабого ветра температура будет переноситься легче. Такая тенденция, сообщил Вильфанд, сохранится до конца февраля.

«Зимой в Сибири, несмотря на морозы, малооблачно и безветренно. В этом смысле погода в Москве во второй половине недели будет напоминать сибирский мороз», — добавил Вильфанд. Он также сравнил московскую погоду с сибирскими морозами.

Однако нынешняя температура, упавшая на 10 градусов ниже нормы, является опасной для жителей столицы. «Международные исследования метеорологов говорят о том, что если зимой температура ниже нормы на 7 градусов, и продолжительность этого периода 3-4 дня, то эта ситуация опасна как для коммунальных служб, так и для горожан», — сообщил глава Гидрометцентра.

По мнению Вильфанда, предварительные прогнозы синоптиков на очень холодную погоду позволяют коммунальным службам заранее подготовить систему отопления. «При такой низкой температуре требуется повышенная передача тепла в жилые дома и социальные объекты», — отметил он.

«Предпосылок для оттепелей нет. Хотя нынешний антициклон будет медленно разрушаться, до конца месяца температура точно не повысится. В конце февраля ночью она составит 10-15°С», — заключил он. Директор Гидрометцентра подчеркнул, что в оставшиеся февральские дни повышения температуры ожидать не стоит.

Напомним, что в минувшее воскресенье из-за снегопадов и обледенения в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, а в понедельник столичный департамент транспорта призвал горожан отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Там отметили, что снежные заносы и гололедица может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП. Водителей также призвали не совершать необоснованных маневров, держать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

«Высота снежного покрова на утро 19 февраля составила: на ВДНХ 48 см, в Тушино 50 см, в МГУ 51 см, в Измайлово 55 см. Это почти на 10 см больше нормы», — говорится в сообщении портала «Метеоновости». За прошедшие выходные высота сугробов в столице достигла 55 см.

Там добавили, что всего с начала февраля в Москве выпало 62,8 мм осадков — это 174% месячной нормы. Заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что к концу зимнего сезона объем выпавшего снега приблизится в двум метрам.

Кроме того, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что весна придет в Москву не раньше начала апреля. «Высота снежного покрова в первой декаде марта самая высокая», — заявил он, отметив, что на метеорологическую весну прогноз будет не раньше 20 марта.

Что касается погоды в других регионах России, то в Поволожье со среды начнется похолодание — дневная температура не превысит -6…-11°С. На Урале к концу недели температура после полудня упадет до -7…-12°С. В первой половине недели в Южной Сибири будет довольно холодно — днем температура составит -9…-14°С. В Приамурье дневная температура ожидается -8…-13°С, на юге Приморья — до -4…+1°С.