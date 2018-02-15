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Москва «утонет» в двухметровых сугробах
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Бирюков: до конца зимы выпадет 2 метра снега 

Газета.Ru 6 часов назад
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что до конца зимы 2018 года количество снега достигнет 2 м, сообщает агентство Москва со ссылкой на "Российскую газету".
"По прогнозам снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум", — сказал Бирюков.
Заммэра также сообщил, что для расчистки улиц городские власти подключили дополнительные силы городских организаций, в числе которых "Мосводоканал", "Мосводосток", "Гормост", "МОЭК" и другие. Бирюков также отметил, что "город едет" и "транспорт идет" благодаря усилиям коммунальных служб.
Ранее сообщалось, что в мэрии Москвы прогнозируют продолжение снегопадов до марта.
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