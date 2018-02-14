Москвичей предупредили об аномалии века

Атмосферное давление в Москве 15 февраля достигнет рекордного в XXI веке уровня

В столице 15 февраля атмосферное давление вырастет до 763,6 миллиметра ртутного столба, что станет самым высоким значением в XXI веке, но останется ниже абсолютного рекорда 1984 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

>> В Москву пришел «шторм столетия» «В феврале 2018 года, когда погодой начал управлять антициклон, атмосферное давление в столице не превышало 1010 гектопаскалей (757,6 миллиметра ртутного столба — ред.). К 15 февраля центр антициклона окажется ближе всего к Москве, и, по расчетам, атмосферное давление повысится до 1018 гектопаскалей (763,6 миллиметра ртутного столба — ред.). Для этого дня это будет самое высокое давление в этом столетии», — говорится в сообщении.

Но такое высокое давление все же окажется ниже абсолютного максимума, который остается за 1984 годом и составляет 774,6 миллиметра ртутного столба.

До нынешнего года самое высокое давление 15 февраля было в 2003 году и составляло 762,1 миллиметра ртутного столба. После 15 февраля антициклон станет сдавать позиции, и давление начнет медленно понижаться.