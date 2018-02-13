Ещё
Москвичи смогут проголосовать дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Тысячи москвичей получат возможность проголосовать дома 

Российская Газета 13 февраля 2018
Фото: РИА Новости
У всех желающих в столице появится возможность проголосовать на выборах президента, не выходя из дома. Председатель комиссии по развитию гражданского общества столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов обратился в мэрию, чтобы УИКам для развозки урн предоставили дополнительные машины.
Практика последних выборов показала, что дома голосуют от 60 до 160 тысяч москвичей, отметил глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян. На этот раз желающих проголосовать по месту пребывания может быть больше. Может, к инвалидам приедут родственники или друзья. Поэтому ОП и думает, как оперативнее развозить урны по квартирам.
Процесс волеизъявления "надомников" никто от наблюдателей не утаит: заходите, спрашивайте, говорит руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Урны прозрачные, следить за процессом смогут по четыре человека. Но нельзя забывать о правах избирателей, а они часто нарушаются самими наблюдателями. "Приходят по несколько человек, фотографируют, потом все появляется на YouTube и в соцсетях! — делится опытом прежних лет Петросян. — Но делать фото можно только с согласия самого инвалида".
То же самое — с психоневрологическими диспансерами. Пустят 18 марта наблюдателей и в следственные изоляторы, такое распоряжение дала ФСИН. В Москве голосовать имеют право 6760 томящихся в "Бутырке", "Матросской Тишине", "Медведе" и других городских СИЗО. В каждом для них должны быть созданы условия. Военнослужащие, прописанные по месту дислокации в Москве, и в этот раз будут голосовать группами на ближайшем избирательном участке, заявили представители минобороны.
На недавних выборах наблюдателей это зрелище шокировало. Увидев сотню людей в камуфляже в автобусе, паникеры тут же забросали постами соцсети: мол, караул, "карусель"! На самом деле "криминала" тут никакого нет, говорят в минобороны, за тем, как голосуют москвичи, что военные, что гражданские, следят видеокамеры, всегда можно просмотреть записи. Другое дело, что лица силовиков из секретных частей по понятным причинам "замазывают".
Российская Газета: последние новости
Все 3620 избирательных участков столицы готовы к выборам Москва рассчитывает на награды за "Лужники" и "Зарядье" в Каннах Из-за снегопада метро Москвы перешло на усиленный режим работы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле266
Поклонская «подложила свинью» Собчак328
Пока вы спали: «Нежданчик» от России282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1287
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение