Москвичи смогут проголосовать дома

Тысячи москвичей получат возможность проголосовать дома

У всех желающих в столице появится возможность проголосовать на выборах президента, не выходя из дома. Председатель комиссии по развитию гражданского общества столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов обратился в мэрию, чтобы УИКам для развозки урн предоставили дополнительные машины.

Практика последних выборов показала, что дома голосуют от 60 до 160 тысяч москвичей, отметил глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян . На этот раз желающих проголосовать по месту пребывания может быть больше. Может, к инвалидам приедут родственники или друзья. Поэтому ОП и думает, как оперативнее развозить урны по квартирам.

Процесс волеизъявления "надомников" никто от наблюдателей не утаит: заходите, спрашивайте, говорит руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов . Урны прозрачные, следить за процессом смогут по четыре человека. Но нельзя забывать о правах избирателей, а они часто нарушаются самими наблюдателями. "Приходят по несколько человек, фотографируют, потом все появляется на YouTube и в соцсетях! — делится опытом прежних лет Петросян. — Но делать фото можно только с согласия самого инвалида".

То же самое — с психоневрологическими диспансерами. Пустят 18 марта наблюдателей и в следственные изоляторы, такое распоряжение дала ФСИН . В Москве голосовать имеют право 6760 томящихся в "Бутырке", "Матросской Тишине", "Медведе" и других городских СИЗО. В каждом для них должны быть созданы условия. Военнослужащие, прописанные по месту дислокации в Москве, и в этот раз будут голосовать группами на ближайшем избирательном участке, заявили представители минобороны

На недавних выборах наблюдателей это зрелище шокировало. Увидев сотню людей в камуфляже в автобусе, паникеры тут же забросали постами соцсети: мол, караул, "карусель"! На самом деле "криминала" тут никакого нет, говорят в минобороны, за тем, как голосуют москвичи, что военные, что гражданские, следят видеокамеры, всегда можно просмотреть записи. Другое дело, что лица силовиков из секретных частей по понятным причинам "замазывают".