Ещё
На поезд МЦК сошла снежная лавина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На поезд МЦК сошла снежная лавина 

Рамблер 14 часов назад
На поезд Московского центрального кольца (МЦК) сошла снежная лавина с крыши платформы. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
Инцидент произошел 5 февраля на станции МЦК Коптево. Когда состав подходил к платформе, с крыши станции вдруг сошла снежная лавина. На платформе в этот момент находились несколько человек. Все они успели отбежать, когда увидели приближение снежной массы. Снег рухнул на несколько вагонов поезда.
В пресс-службе МЖД сообщили, что происшествие не сказалось на движении поездов на МЦК.
«Поезд не поврежден, он продолжил следовать по маршруту в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики переругались из-за тела русского летчика386
Италия готовит «газовый переворот»17
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25520
На Украине в ДТП погиб известный политик40
SpaceX запустила самую мощную ракету Falcon Heavy198
Видео
00:00
Американец поселил у себя дома 300 кошек
В мире
00:00
SpaceX запустила самую мощную ракету Falcon Heavy
Наука и техника
00:36
МИД выступил с предупреждением к россиянам
Общество Политика
00:11
Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:32
На поезд МЦК сошла снежная лавина
Новости Москвы
03:47
Невестка рассказала о заслуженном отдыхе Порошенко
Украина В мире
00:15
Опубликовано видео с места аварии с участием 44 машин
ДТП Происшествия
00:49
Украина приступила к реинтеграции Донбасса
Украина В мире
01:47
«Кто еще должен был плевать ей в лицо?»
Шоу-бизнес Статьи
00:47
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение