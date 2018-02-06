На поезд МЦК сошла снежная лавина

На поезд Московского центрального кольца (МЦК) сошла снежная лавина с крыши платформы. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Инцидент произошел 5 февраля на станции МЦК Коптево. Когда состав подходил к платформе, с крыши станции вдруг сошла снежная лавина. На платформе в этот момент находились несколько человек. Все они успели отбежать, когда увидели приближение снежной массы. Снег рухнул на несколько вагонов поезда.

В пресс-службе МЖД сообщили, что происшествие не сказалось на движении поездов на МЦК.