На Московской железной дороге гражданам напомнят о правилах безопасности

В канун весенних школьных каникул на Московской железной дороге проводится совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасность», чтобы напомнить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Цель акции — предупредить и снизить количество несчастных случаев на МЖД, в том числе несовершеннолетними.

Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объектов транспорта, где со школьниками ведутся разъяснительные лекции-беседы о соблюдении правил безопасного поведения и ответственности за их нарушение, с демонстрацией видеороликов и раздачей наглядных памяток.

Основной причиной, которая приводит к несчастным случаям на железнодорожном транспорте, является нарушение пешеходами правил безопасного поведения. Самые распространенные нарушения — хождение по путям в неустановленных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом.

Московская железная дорога напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Фото взято: https://i.ytimg.com/vi/fgwSF5DDNzA/maxresdefault.jpg