Москвичам предлагают услуги по откапыванию машин

В Москве появились предложения услуг по очистке машин от снега

Москвичи нашли способ заработать на сильнейшем снегопаде, который накрыл столицу в минувшие выходные: в сети появились предложения услуг по очистке машин от снега, сообщили РИА Новости в пресс-службе Avito.

"Среди пользователей Avito пользуются спросом услуги, в которых пользователи предлагают "раскопать/откопать автомобиль", "прикурить машину", — рассказали в компании. На Московский регион 3-5 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков, что составляет более 118% от февральской нормы.

Действительно, на сайте площадки можно найти объявления с предложением услуг по вызволению автомобилей москвичей из снежного плена. Стоимость услуг начинается в среднем от 500 рублей. Одновременно, добавили в Avito, количество предложений по уборке снега, сбою сосулек и расчистке крыш выросло в 2,7 раза.

Кроме того, в связи с сильным снегопадом в Московском регионе на Avito вырос спрос на снегоуборочную технику и лопаты. "Число поисковых запросов со словом "лопата" выросло в 2 раза. Спрос на снегоуборочную технику вырос в 10 раз", — отметили в пресс-службе.

Рост интереса жителей столицы к лопатам для проведения "раскопок" машин подтверждают данные "Яндекс. Маркета".