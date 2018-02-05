Ещё
Снегопад века
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегопад века 

Рамблер 3 часа назад
Мощнейший снегопад, который обрушился на Москву и область, превратил жизнь горожан в настоящее приключение. Столь мощный снегопад, стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.
1/16  Снегопад обрушил на Москву за выходные 125% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигла 55 см
Фото:
2/16  Многие вместо своего автомобиля утром нашли сугроб
Фото:
3/16  Понедельник, утро после снегопада. Автомобилисты в очереди к кассам за билетами на электричку
Фото:
4/16  Некоторые все же рискнули в снегопад воспользоваться автомобилем
Фото:
5/16  По состоянию на 7:30 утра понедельника в московских аэропортах задерживается более 90 рейсов. Во Внуково задержано шесть рейсов, в Шереметьево — 59, в Домодедово — 28 рейсов задержано, шесть отменено
Фото:
6/16  "К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи", - написал Собянин у себя на странице "ВКонтакте". Позже он сообщил о пяти пострадавших
Фото:
7/16  Всего за первые сутки было вывезено почти 800 тыс. куб. метров снега
Фото:
8/16  "Чтобы мегаполис жил обычной жизнью, все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы", - сообщил заммэра Петр Бирюков
Фото:
9/16  Синоптики обещают, что с началом новой недели снегопады в столичном регионе пойдут на спад. В частности, в понедельник ожидается лишь облачная погода и кратковременные осадки
Фото:
10/16 
Фото:
11/16 
Фото:
12/16 
Фото:
13/16 
Фото:
14/16 
Фото:
15/16 
Фото:
16/16 
Фото:
За минувшие выходные в Москве и области выпало больше месячной нормы осадков. Коммунальные службы в городе работают круглосуточно — более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники расчищают улицы Москвы, еще около 70 тысяч человек чистят пешеходные зоны, тротуары и дворы.
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе главных новостей!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США или Турция? Где боевики взяли ПЗРК334
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян56
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25498
Лед упал на людей с крыши дома в Москве16
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик»3
Видео
00:12
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25
Армия Происшествия
00:23
Сбитый самолет как предлог для эскалации
Ближний Восток Армия
04:09
Собянин разрешил детям не ходить в школы
Новости Москвы Погода
00:19
Мать с малышом сбил канализационный поток в Мурманске
Происшествия
03:38
Топливо в России может подешеветь
Общество
01:09
Пока вы спали: CAS снова вступился за россиян
Политика Вещи
04:02
Убийство или самооборона: Новые подробности битвы за «Меньшевик»
Личный счет Статьи
02:08
Синоптики обрадовали москвичей
Общество Новости Москвы
06:49
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
Новости Москвы
10:05
В «убийстве» Марьянова подозревают его жену
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение