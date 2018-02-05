Снегопад века 

1/16 Снегопад обрушил на Москву за выходные 125% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигла 55 см РИА Новости Фото:

2/16 Многие вместо своего автомобиля утром нашли сугроб Фото: instagram.com/malyshka_ksuuu

3/16 Понедельник, утро после снегопада. Автомобилисты в очереди к кассам за билетами на электричку Фото: instagram.com/_nastiona

4/16 Некоторые все же рискнули в снегопад воспользоваться автомобилем Фото: instagram.com/podslushano_v_moscow

5/16 По состоянию на 7:30 утра понедельника в московских аэропортах задерживается более 90 рейсов. Во Внуково задержано шесть рейсов, в Шереметьево — 59, в Домодедово — 28 рейсов задержано, шесть отменено globallookpress.com Фото:

6/16 "К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи", - написал Собянин у себя на странице "ВКонтакте". Позже он сообщил о пяти пострадавших EPA Фото:

7/16 Всего за первые сутки было вывезено почти 800 тыс. куб. метров снега Фото: instagram.com/trash_area

8/16 "Чтобы мегаполис жил обычной жизнью, все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы", - сообщил заммэра Петр Бирюков РИА Новости Фото:

9/16 Синоптики обещают, что с началом новой недели снегопады в столичном регионе пойдут на спад. В частности, в понедельник ожидается лишь облачная погода и кратковременные осадки Фото: instagram.com/alena220384

10/16 Фото: instagram.com/tripleseven763

11/16 Фото: instagram.com/kutuzovservicewatch

15/16 Фото: instagram.com/w_aleksandr_w