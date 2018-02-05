Снегопад века 

2/16 Многие вместо своего автомобиля утром нашли сугроб
Фото:
instagram.com/malyshka_ksuuu
3/16 Понедельник, утро после снегопада. Автомобилисты в очереди к кассам за билетами на электричку
Фото:
instagram.com/_nastiona
4/16 Некоторые все же рискнули в снегопад воспользоваться автомобилем
Фото:
instagram.com/podslushano_v_moscow
5/16 По состоянию на 7:30 утра понедельника в московских аэропортах задерживается более 90 рейсов. Во Внуково задержано шесть рейсов, в Шереметьево — 59, в Домодедово — 28 рейсов задержано, шесть отменено
6/16 "К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи", - написал Собянин у себя на странице "ВКонтакте". Позже он сообщил о пяти пострадавших
За минувшие выходные в Москве и области выпало больше месячной нормы осадков. Коммунальные службы в городе работают круглосуточно — более 15 тысяч единиц снегоуборочной техники расчищают улицы Москвы, еще около 70 тысяч человек чистят пешеходные зоны, тротуары и дворы.