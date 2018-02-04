В Москве детям разрешили не ходить в школу

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Московским школьникам разрешили не приходить в школу из-за снегопада 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.
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"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", — написал Собянин в Twitter.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 960 тысяч кубометров снега.
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