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В Москве под тяжестью снега деревья падают на машины
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В Москве под тяжестью снега и льда деревья падают на машины 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТРК "Звезда"
Собянин предрек дальнейшее падение деревьев в Москве из-за снега.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что из-за сложных погодных условий — мокрого снега и частичного обледенения, в столице упало уже семь деревьев. По его мнению, это только начало.
«Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало»,
— написал градоначальник.
В частности, на северо-востоке города, на улице Коминтерна дерево упало под тяжестью снега и повредило три автомобиля, припаркованные во дворе многоэтажки, сообщил сайту «Звезды» корреспондент с места событий.
Ранее СМИ сообщили, что одно из деревьев упало на движущийся трамвай на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей. В Мосгортрансе опровергли эту информацию, отметив, что оно задело контактную сеть, движение трамваев на участке приостановлено.
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