В Москве под тяжестью снега деревья падают на машины

В Москве под тяжестью снега и льда деревья падают на машины

Собянин предрек дальнейшее падение деревьев в Москве из-за снега.

«Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что из-за сложных погодных условий — мокрого снега и частичного обледенения, в столице упало уже семь деревьев. По его мнению, это только начало.

— написал градоначальник.

В частности, на северо-востоке города, на улице Коминтерна дерево упало под тяжестью снега и повредило три автомобиля, припаркованные во дворе многоэтажки, сообщил сайту «Звезды» корреспондент с места событий.

Ранее СМИ сообщили, что одно из деревьев упало на движущийся трамвай на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей. В Мосгортрансе опровергли эту информацию, отметив, что оно задело контактную сеть, движение трамваев на участке приостановлено.