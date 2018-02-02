Ещё
На Москву обрушился снежный Армагеддон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Москву обрушился снежный Армагеддон 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Жителей столицы ждет сильнейший снегопад. Первые вестники надвигающейся бури уже становятся заметны.
>> Москва утонет и замерзнет
За субботу и воскресенье в Москве появятся сугробы высотой 30 сантиметров — это почти месячная норма осадков. По информации главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Поздняковой, это будет самый сильный снегопад с начала XXI века.
"В субботу мокрый, тяжелый снег будет налипать на провода. Днем выпадет от четырех до десяти сантиметров, местами возможно и 15 сантиметров. В воскресенье подойдет холодный фронт, снег будет легким и пушистым, днем прирост снега от пяти до десяти сантиметров", — прогнозирует Позднякова.
Уже сейчас заметно усиление ветра, скорость которого, по данным подмосковного МЧС, будет достигать 17 метров в секунду. Представители служб спасения ожидают значительное увеличение числа ДТП и многокилометровых пробок на дорогах столицы. МЧС разослало водителям Москвы и Подмосковья предупреждения, попросило проявлять особую внимательность на дорогах и снизить скорость движения.
Напомним, это будет уже второй крупный снегопад в городе за последние десять дней. В последний раз избыток атмосферных осадков привел к печальным последствиям: 30 января у станции метро "Улица 1905 года" под тяжестью снега обрушились строительные леса. Первоначальная информация о количестве пострадавших разнилась от одного до семи человек. Сообщалось, что по меньшей мере у четырех из них тяжелые травмы. Позже стало известно о десяти пострадавших. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Кроме того, на следующий день в столице обрушилась крыша стоянки. В результате инцидента никто не пострадал.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Дни.ру: последние новости
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве На Москву обрушился снежный Армагеддон Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы — не верблюды»: ГД заинтересовалась исками к вкладчикам184
Газ для Украины может подорожать вдвое78
Украина решила продать российские активы в Крыму374
В США назвали условия применения ядерного оружия21
Санкции могут обвалить рубль181
Видео
01:18
Сванидзе и Шевченко встретились после драки
Шоу-бизнес
00:44
Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
В мире
03:59
«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей
Политика
04:07
Путин: защитники Сталинграда совершили ратный подвиг
Политика Другое
01:56
Москва утонет и замерзнет
Погода Новости Москвы
01:08
Песков извинился перед Памфиловой за агитацию
Политика Выборы 2018
04:30
МЧС выступило с предупреждением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:23
Ёж Пых намекнул, когда ждать весну
Общество
00:38
Водители троллейбусов сцепились, наплевав на пассажиров
Происшествия
00:20
Путин пошутил о будущем после выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение