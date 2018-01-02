Ещё
В Москве подорожал проезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве выросли тарифы на оплату проезда в общественном транспорте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте повысились со 2 января, при этом разовая поездка по-прежнему стоит 55 рублей, сообщила РИА Новости замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева.

Она рассказала, что тарифы на оплату проезда в московском городском транспорте изменились в рамках индексации. При этом она напомнила, что не меняется стоимость билета "Единый" на 1–2 поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, а также оплата проезда на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay. Кроме этого, не изменится цена на проезд для студентов и школьников.

Стоимость остальных билетов со 2 января 2018 года выросла. Так, цена проезда по карте "Тройка" в метро и наземном транспорте поднялась на один рубль.

"В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, со 2 января 2018 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного (билета) на 30 дней — 2075 рублей вместо 2 тысяч рублей", — сказала Бисембаева.

По ее словам, изменение цен зависит от повышения затрат городских перевозчиков. Она рассказала, что перевозчики просили властей о повышении тарифов из-за инфляции и роста цен на электроэнергию, дизельное топливо, бензин, а также на основные запчасти и строительные материалы.

"Кроме того, расходы увечились в связи с активным вводом новых станций метрополитена, постоянным развитием маршрутной сети города с добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Индексация тарифов в Москве — одна из самых низких в России", — заключила замруководителя.

Также с нового года из билетного меню исключаются непопулярные билеты "90 минут" на 1, 2 и 60 поездок.

РИА Новости: последние новости
В Москве вырастут пенсии и ряд других соцвыплат Станция "Ховрино" откроется в ближайшие дни в московском метро В Москве в новогоднюю ночь метро будет работать круглосуточно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Красное море потопит Крым
Бесстыдство Ротару возмутило россиян
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
На Украине резко повышен стаж выхода на пенсию
Россию ждет аномальный март
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:46
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка
Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение