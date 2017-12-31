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В Москве открылась новая станция метро
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В московском метро открылась станция «Ховрино» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

На Замоскворецкой линии московского метро открылась станция "Ховрино", сообщает "Интерфакс".

"Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом", — заявил во время открытия станции мэр Москвы Сергей Собянин.

Также на станции запустили третий в этом сезоне новогодний поезд.

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Ранее сообщалось, что пассажиры метро выпили почти 300 литров чая за день.

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