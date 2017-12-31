В Москве открылась новая станция метро

В московском метро открылась станция «Ховрино»

На Замоскворецкой линии московского метро открылась станция "Ховрино", сообщает "Интерфакс".

"Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро "Ховрино". Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом", — заявил во время открытия станции мэр Москвы Сергей Собянин.

Также на станции запустили третий в этом сезоне новогодний поезд.

>> 10 тысяч сотрудников метро обеспечат его работу в Новый год

Ранее сообщалось, что пассажиры метро выпили почти 300 литров чая за день.