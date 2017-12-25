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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада
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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости

Службы московского метрополитена в понедельник переведены на усиленный режим работы из-за продолжающегося с утра снегопада, сообщили в пресс-службе столичного метро.

"Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Как подчеркнули в метро, на данный момент движение по всем линиям осуществляется штатно.

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Как сообщил ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, за воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало до 7 сантиметров снега. По его словам, в ближайшие сутки может выпасть еще до 4 сантиметров снега.

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