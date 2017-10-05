Гостиничный переполох: из-за визита короля Саудовской Аравии в пятизвездочных отелях в Москве нет мест

Согласно некоторым данным, ни в одном из близких к Кремлю отелей после прибытия арабских гостей нет свободных мест.



Сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин провел встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. В Москве из-за визита высокого гостя шейхи буквально заполонили пятизвездочные отели.

Королевская свита заполонила весь центр российской столицы. Согласно данным, ни в одном из близких к Кремлю отелей после прибытия арабских гостей нет свободных мест.

По некоторой информации, под некоторых участников делегации выкупали целые этажи. Гостиничный переполох, как ожидается, стихнет, как только Его королевское Величество отправится со свитой обратно.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии приехал в Кремль на встречу с российским президентом в сопровождении вереницы дорогих машин.