Дожди в столице продлятся еще около двух суток

Дождливая погода сохранится в столице в течение ближайших двух суток, сообщает "Интерфакс". В городе уже выпало 13 миллиметров осадков менее чем за 36 часов, рассказали в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, количество осадков составило 22 процента от месячной нормы. В октябре она составляет 59 миллиметров. Данные для расчетов синоптики сняли с базовой московской метеостанции на ВДНХ.



Согласно прогнозам, ночью в городе выпадет еще около двух миллиметров осадков, а днем в пятницу — порядка 10 миллиметров. В субботу дождей станет меньше — около трех миллиметров осадков. До конца недели в Москве может выпасть более 40 процентов месячной нормы дождей.



Что касается температуры воздуха, то в ночь на пятницу ожидается не более пяти-семи градусов выше ноля. Днем потеплеет до 9–11 градусов.



Ночью и рано утром в столичном регионе может образоваться туман, а дожди усилятся. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.



Ранее столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Дожди и туманы могут привести к учащению ДТП на столичных трассах. Тех, кто предпочтет все же ехать на машине, попросили строго соблюдать правила и проявлять внимательность.