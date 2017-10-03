За водителями в Москве начали пристальнее следить

В социальной сети Facebook появилось сообщение о нововведении на московских дорогах. По информации пользователей группы «Штрафы ГИБДД», 1 и 2 октября в ряде округов столицы в светофоры были установлены пиксельные камеры для фиксации нарушений при остановке перед стоп-линией и проезда на «красный».

По информации источника из московского Правительства, на которого ссылается администратор группы, пока камеры установлены в Центральном, Северном, Восточном, Западном, Южном и Зеленоградском административных округах. Фиксировать нарушения они начнут с 5 октября. 7 и 8 октября к системе фотофиксации подключат Северо-Восточный, Юго-Восточный, Юго-Западный административные округа и Троицк, а передавать информацию в ЦОДД начнут с 10 октября.



Напомним, что за пересечение стоп-линии, согласно КОАП ст.12.12, нарушителю грозит штраф в размере 800 рублей. За проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, а за повторное нарушение — 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.