Гидрометцентр объявил, что в субботу в Москве будет "желтый" уровень погодной опасности из-за прогнозируемой высокой пожароопасности.



"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет облачно, местами небольшой дождь. Ветер в субботу ожидается северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем воздух прогреется до 8-10 градусов, отмечается в сообщении.