На Москву надвигаются заморозки

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Московском регионе. Температура будет понижаться с каждым днем.

Северный антициклон надвигается на Московский регион. С каждым днем температура воздуха будет падать, а в ночное время суток ожидаются первые заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«На территорию Москвы и Московской области будут распространяться более холодные воздушные массы. Сохранится высокое атмосферное давление и погода без осадков, с прохладными ночами, в среду и четверг температура местами может понижаться до заморозков», — говорится в сообщении.

В течение недели дневная температура будет медленно падать. В понедельник днем в столице и области ожидается до +16 градусов, но уже к концу недели в дневное время суток похолодает до +9 градусов.

Самыми холодными окажутся выходные дни — днем ожидается +4 +6, ночью около ноля. Тогда же пройдут небольшие дожди, в ночное время ожидаюстя заморозки.

Отмечается, что значение средней суточной температуры в среднем окажется ниже климатической нормы на 3 градуса.