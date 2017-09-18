МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве



Столичный главк МЧС России предупредил об усилении в ближайшие часы ветра до 18 метров в секунду в Москве и области, непогода сохранится в течение вторника.



"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с приближением и прохождением холодного атмосферного фронта по территории Московской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение суток 19 сентября местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при сильном ветре по возможности переждать непогоду в строении, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям ведомство советует парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.