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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за сильного ветра
Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве, Подмосковье, а также ряде других регионов Центральной России в пятницу в связи с усилением ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба", — сообщили в метеослужбе.
До вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в связи с прохождением фронтальной зоны в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской, Московской областях и Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
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