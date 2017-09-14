Москвичам «перекрыли» доступ к воздуху



«Гринпис России» просит мэра Москвы Сергея Собянина раскрыть данные о загрязнении воздуха в столице. Несколько дней назад сайт Мосэкомониторинга, который предоставлял оперативную информацию о состоянии воздуха в столице, был временно закрыт, а данные об уровне выбросов в атмосферу стали кратко публиковаться на сайте департамента природопользования Москвы. Экологи заявляют, что публикуемые там показатели вводят граждан в заблуждение. Чиновники предлагают жителям столицы обращаться за оперативной информацией по своему району, направив запрос в природоохранное ведомство.

«Гринпис России» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой раскрыть данные о загрязнении воздуха в столице. Речь идет о закрытии на «модернизацию» сайта Мосэкомониторинга, где ранее публиковалась информация с городских станций мониторинга качества воздуха.



Сейчас информация о состоянии окружающей среды в Москве публикуется на сайте департамента природопользования, но без подробных данных по каждому району.



«Данные, которые сейчас можно найти на официальном сайте департамента, не дают представления об уровне загрязнения воздуха, — говорят экологи. — Эта информация вводит в заблуждение: концентрации четырех веществ "вблизи автотрасс" и семи — "на других территориях". Невозможно даже понять, в каком районе Москвы расположены эти автотрассы и "другие территории"».



В связи с временным закрытием ресурса «Гринпис России» перестал обновлять карту «Чем дышит Москва?», с помощью которой жители столицы могли проверить загрязненность воздуха в своем районе. Данные были взяты из официальных источников, но, по словам зеленых, «карта была намного удобнее, чем сайт Мосэкомониторинга». На карте в реальном времени отображалась информация по 15 загрязняющим веществам, в частности сероводороду, аммиаку, диоксиду азота. «Мы хотим, чтобы воздух в Москве и других городах России стал чище, — говорит руководитель исследовательских проектов "Гринпис России" Василий Яблоков. — Но сперва нужно получить объективную информацию о его качестве».





С начала июля, когда «Гринпис России» начал разработку карты «Чем дышит Москва?», наибольшие показатели превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота отмечались на станциях у Третьего транспортного кольца (на улице Нижняя Масловка, Хамовническом Валу и в Кожуховском проезде) и Ленинградском проспекте около станции метро «Аэропорт», говорят активисты. Сейчас на качество воздуха экологам жалуются жители юго-востока Москвы, рассказали «Ъ» в «Гринпис России».

«Автоматические станции контроля замера воздуха Мосэкомониторинга продолжают работать в прежнем режиме, — заявляют в столичном департаменте природопользования. — Информация о состоянии окружающей среды доступна на официальной странице департамента». «В информации приводится степень загрязнения воздуха по всему городу, а также данные по основным загрязняющим веществам вдоль автотрасс и на остальных городских территориях, дается прогноз по метеоусловиям, которые также влияют на качество атмосферного воздуха, — поясняют чиновники. — Кроме того, более подробную информацию о состоянии атмосферного воздуха любой гражданин может получить, направив запрос в Мосэкомониторинг или департамент природопользования Москвы». «Таким образом, нельзя говорить о том, что москвичи перестали получать оперативную информацию о загрязнении воздуха», — добавляют в пресс-службе департамента.