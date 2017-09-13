МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Московские спасатели предупреждают о сильном дожде, грозе и ветре вечером в среду, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.



"По прогнозам синоптиков (ФГБУ "Центральное УГМС") в ближайший 1-3 часа с сохранением вечером 13 сентября местами в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с", — говорится в сообщении.





МЧС рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили в гараж или вдали от деревьев.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил в четверг, 14 сентября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за прогнозируемого сильного ветра.