МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре



В ближайшие часы в Москве ожидаются ливень с грозой и сильный ветер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС

"В связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами в Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", — сказали в пресс-службе.



В МЧС призвали водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах.



15 сентября в Москве прошел ураган. Из-за сильных порывов ветра упало около 150 деревьев, пострадали 15 человек.