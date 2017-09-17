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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
В ближайшие часы в Москве ожидаются ливень с грозой и сильный ветер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
"В связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток местами в Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", — сказали в пресс-службе.
В МЧС призвали водителей быть аккуратными и внимательными на дорогах.
15 сентября в Москве прошел ураган. Из-за сильных порывов ветра упало около 150 деревьев, пострадали 15 человек.
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