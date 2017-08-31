Приговор ученых: московская погода испортилась навсегда

Погодные катаклизмы будут происходить в Москве все чаще, предупреждают ученые. Изменения климата приведут к увеличению расходов городского бюджета, росту заболеваемости и дополнительной смертности москвичей





Московские ученые провели уникальное исследование эколого-энергетической обстановки в столице. Результаты этой работы были впервые озвучены на Климатическом форуме городов России, который прошел в ЦВЗ " Манеж". " Москва — сверхсложная мета-система, требующая изначального комплексного подхода. Поэтому мы старались подойти к проблеме максимально комплексно: в состав рабочей группы входили инженеры, экономисты, биологи, географы, урбанисты из МЭИ, ИФА РАН, ИГ РАН, РХТУ, МГУ , МГСУ и Обнинского центра метеорологии" , — рассказал, представляя результаты исследования, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ , руководитель Комиссии по экологии Общественной палаты города Москвы Евгений Гашо . Ученые собрали информацию из разных источников, включая балансовые оценки и удельные показатели, а затем, используя новейшие технологии обработки данных, проанализировали разные варианты развития топливно-энергетического баланса столицы и ближайшего пояса Московской области.

Главный вывод исследования: Москва за последние годы добилась впечатляющих успехов в повышении энергоэффективности. Потребление электричества в городе с 2010 по 2015 год выросло лишь на 4,8%. Причем главный вклад в этот рост внесли предприятия торговли, малого бизнеса и сферы услуг, которые за 10 лет увеличили энергопотребление в пять раз (с 3 до 15 млрд кВт*ч). Что касается перспективы, то на ближайшие пять ожидается замедление роста потребления электроэнергии до двух процентов ежегодно.





Еще лучше ситуация с потреблением тепла: в Москве оно не растет с 2000 года. Главная причина такой стабильности — большие объемы строительства нового жилья, которое строится по более жестким стандартам теплоизоляции. В результате 80 млн квадратных метров недвижимости (что равно новому городу с двухмиллионным населением) введено в столице без роста общего теплопотребления.



Кроме того, все новые дома оснащены приборами учета воды, что стимулирует потребителей к рациональному пользованию. Как результат, расход воды москвичами за двадцать лет снизился вдвое. Потребление газа за пять лет снизилось на 2%.



Главным результатом повышения энергоэффективности становится улучшение экологической обстановки: выбросы парниковых газов в Москве сегодня почти на четверть ниже, чем в 1990 году, а концентрация углекислого газа, водяного пара и аммиака в городе определяется не столько техногенными, сколько природными факторами и особенностями. При том, что в столице сегодня генерируется 14 ГВт электрической и почти 60 ГВт тепловой мощности.



" Выбросы парниковых газов Москвы составили около 78-79% от уровня 1990 года, при этом обилие грубых ошибок в расчете этой простой цифры зарубежными исследователями просто поражает, — подчеркнул Евгений Гашо. — Ни одна из существующих продвинутых методик, бесконечных книжек и брошюр всяких энергетических комиссий и климатических фондов не видит эти ключевые эффекты, достигнутые Москвой. Мы готовы поделиться нашими методиками расчетов с коллегами на западе. Если нужно, можем прислать наших студентов и аспирантов — они покажут, как надо правильно считать".



Эколог отмечает, что сокращение выброса парниковых газов хорошо чувствует флора и фауна. " Люди, живущие у парков, могут рассказать нашим зарубежным гостям о белках и лосях, бобрах, утках и других видах, которые стали возвращаться в городские леса и парки" , — добавил Гашо.



Ученые ожидают, что начатая программа реновации еще больше укрепит позитивные тенденции в эколого-энергетическом балансе столицы: при условии массового применения «зеленых стандартов» в новом строительстве, в районах реновации потребление тепловой и электроэнергии может снизиться на 30–40 процентов, воды — на 40–50 процентов, что приведет к дальнейшему снижению выбросов парниковых газов в столице.



Прямая и явная угроза Главный вызов, на который придется ответить Москве в ближайшие годы — изменение климата. " Средняя температура в городе сейчас растет, но существенно больше растут флуктуации: учащаются переходы температуры через ноль градусов, скачки атмосферного давления" , — отметил Евгений Гашо. В результате, в течение года колебания электрической нагрузки в столице составляют 2-3 раза, а тепловой — в 8-9 раз, что требует поддержания огромных резервных мощностей. Ученые подсчитали, что только резерв тепловой мощности, поддерживаемый в Москве, мог бы обеспечить теплом весь Санкт-Петербург.



При этом энергетический комплекс столицы неплохо подготовлен к природным катаклизмам, благодаря значительному запасу прочности инженерных систем и резервированию оборудования. Кроме того, после каждого природного катаклизма реализуется комплекс адаптационных мер, которые снижают уязвимость энергохозяйства в случае повторного разгула стихии. " Примером может служить явление ледяного дождя, вызвавшее в 2010 году существенные перерывы электроснабжения и относительно большие затраты на восстановление поврежденных участков, — отметил Евгений Гашо. — А в 2016-м году шесть ледяных дождей, прошедших в Москве, остались практически незамеченными".



Однако другие сектора городского хозяйства потребуют существенных инвестиций на адаптацию к " новой климатической реальности". В частности, по оценкам ученых, только на компенсацию ущерба дорожному полотну от гололеда в зимний период придется тратить 1-2 миллиарда рублей ежегодно. Еще 2-2,5 миллиарда рублей придется расходовать на компенсацию вреда от погодных катаклизмов для жилых зданий. Очень большие расходы будут связаны с адаптацией к новым климатическим условиям городской системы водоснабжения и водоотведения.



Наиболее же уязвимыми к климатическим изменениям окажутся зеленые насаждения. " Для большинства неблагоприятных природных явлений — ледяного дождя, шквалистого ветра, урагана, волн жары и холода — затраты на меры по адаптации зеленых насаждений дадут значимый эффект и, в большинстве случаев, они будут на 20-25 процентов меньше, чем возможный ущерб, — считают ученые. — Экономические оценки показывают, что главная мера по адаптации — не только сохранение количества, но и поддержание качества и связности всех типов зеленой инфраструктуры города".



Вторая, менее очевидная, " группа максимального риска" — сами москвичи. И речь идет не о риске погибнуть под поваленными деревьями и сорванными рекламными конструкциями. " Около 90% всего экономического ущерба от климатических изменений в крупных мегаполисах может составить непоправимый ущерб по линии населения, — считает Евгений Гашо. — Сюда входят ущерб от заболеваемости, дополнительной смертности, различные виды косвенного ущерба". Ученый подчеркивает, что " наши цифры корреспондируются с потерями города от аномальной жары 2010 года".



Общий размер ущерба в связи с предполагаемым увеличением количества опасных погодных явлений, по оценке ученых, составит 220-250 миллиардов рублей в перспективе до 2025 года.