В Москве 31 августа ожидаются заморозки

Синоптики предупредили о возможности прихода заморозков в Московский регион ночью 31 августа. До этого заморозки добирались до Москвы 31 августа только в 1885 году. За последние 20 лет рекордным по этим показателям стало 23 сентября 2000 года, когда температура упала до минус 1,8 градуса.



Синоптики предупредили москвичей о возможных заморозках с 31 августа, сообщает портал " Метеоновости".



Синоптики отметили, что " по климату метеорологическая осень в Москве начинается в последней декаде августа". А с 24 августа средняя суточная температура становится менее 15 градусов. 31 августа является датой первого заморозка, который наблюдался в 1885 году и составил минус 1,2 градуса.



Затем понижение понижение температуры до заморозка в минус один градус было 7 сентября 1900 года.



За последние 20 лет рекордным по этим показателям стал 2000 год. Тогда первые заморозки наблюдались 23 сентября, когда на станции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 1,8 градуса.



В текущем году последняя ночь августа в столичном регионе была довольно холодной . В частности, в Подмосковье местами отмечался заморозок в травостое — на уровне двух сантиметров от поверхности почвы. В Можайске — до минус двух градусов, а в Истре — до минус одного градуса. Настолько холодной ночи в Подмосковье в XXI веке еще не было, отметили " Метеоновости".