Синоптики прогнозируют похолодание на следующей неделе

Аномальная 30-градусная жара продержится в Центральном федеральном округе и Московском регионе до середины рабочей недели, заявил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«Сейчас самый жаркий период лета — «красно лето» во всех смыслах», — отметил он. Чрезвычайно теплые для московского августа дни и комфортные ночи обеспечивает антициклон и сухой воздух, который пришел в регион из Турции и Ирана. По словам метеоролога, такой характер погоды — солнечно, жарко и сухо — продержится в Московском регионе до вторника включительно, но в среду ситуация начнет заметно меняться: после жары пройдет фронтальный раздел, несущий грозы и прохладный воздух.



«В среду начнется значительное понижение температуры. Ночью еще тепло, около 16 градусов, но днем уже 22-24. И мы прогнозируем и дождь, и грозы — нужно будет следить за штормовыми предупреждениями, которые мы будем выпускать; есть вероятность сильных гроз», — сказал Вильфанд. По его словам, в четверг и пятницу температуры в ЦФО опустятся до нормальных для конца августа значений: днем около +18…20, а по ночам лишь в диапазоне +12…15.