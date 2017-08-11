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МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане
МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие часы в Москве.
" Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 — 800 метров" , — говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ.
Спасательное ведомство предупреждает о пробках на дорогах в ночные и утренние часы, а также о возможном увеличении ДТП.
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