МЧС предупредило о надвигающемся на Москву тумане



МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в ближайшие часы в Москве.



" Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до утра 12 августа в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 — 800 метров" , — говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ.

Спасательное ведомство предупреждает о пробках на дорогах в ночные и утренние часы, а также о возможном увеличении ДТП.