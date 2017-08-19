В Москве наступившие выходные станут самыми теплыми в этом году

В Москве и области наступающие выходные обещают быть самыми сухими и жаркими в этом году: будет от +28 до +31°, сообщает Центр погоды «Фобос».



«Теплый средиземноморский воздух наконец-то продвинется на север почти до Полярного круга, а обширный, размером с континент, антициклон не позволит атлантическим циклонам существенно повлиять на этот процесс», — говорится в сообщении.



В Санкт-Петербурге будет тепло только в субботу — днем +25…+27°, а в воскресенье похолодает до +18…+20°, пройдут дожди.





В связи с жаркой погодой в Московском регионе возрастает риск возникновения пожаров, предупредили в столичном главке МЧС

«Согласно статистике, основной причиной возгораний в летний период остается несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС Москвы.