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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве
МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве, передает РИА "Новости".
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью 4-5 августа и утром 5 августа в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
В случае ухудшения погоды возможны затруднения движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
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