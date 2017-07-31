Тридцатиградусная жара вернется в Москву

Температура в плюс 30 градусов на этой неделе вернется в столичный регион после небольшого перерыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В понедельник, 31 июля, в Москве ожидается 24-26 градусов тепла, по области - до 27 градусов. Возможен кратковременный дождь.

Во вторник, 1 августа, и среду, 2 августа, температура воздуха в столице поднимется до 27-29 градусов, а в Подмосковье - до 30 градусов. В четверг, 3 августа, в столичном регионе ожидается до 29 градусов.

В пятницу, 4 августа, в Москве и области немного похолодает, температура воздуха может снизиться до 23-28 градусов тепла.

В Москве самым жарким днем этого года стало 29 июля. Столбики термометров поднялись до рекордных 32 градусов тепла. Абсолютный температурный рекорд дня 29 июля составил 38,2 градуса во время сильной жары в 2010 году.