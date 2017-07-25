Синоптики предупредили о разрушительном шторме, который сменит жару в Москве 30 июля

Ливневые дожди с грозой и разрушительным штормовым ветром ожидаются в Москве в предстоящее воскресенье, 30 июля, они придут на смену тридцатиградусной жаре, сообщается на сайте «Метеовести».



Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха в Москве в предстоящую субботу, 29 июля, может добраться до отметки в 34 градуса тепла, сделав этот день самым жарким за текущее лето.



«Однако марево будет недолгим, и воскресенье станет расплатой за робкие амбиции лета: зарядят сильные ливневые дожди (до 30-35 миллиметров, что есть треть месячной нормы), ударит гром и молниевыми засветками озарится небосвод, шквалистый ворот, словно каток перед грозовым облаком, разгонит ветер до штормовых значений, что наряду с северной тягой воздушных потоков охладит раскаленную атмосферу до умеренных и привычных плюс 20-25 градусов. Вероятны подтопления и разрушения», - говорится в материале.