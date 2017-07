МУЗЫКА

В этом году на главной сцене Пикника выступят британцы стадионного масштаба Kasabian, музыканты-интеллектуалы Foals, главные хитмейкеры года — группа «Грибы» — и шумные, но нежные «ГШ». Кроме них на Пикнике — трэп-лорд из Гарлема A$AP Ferg, мастер хлестких рифм Хаски, манчестерская четверка Everything Everything, легендарный дуэт 5’Nizza, принцесса дарквейва ABRA, петербуржец Кирилл Сергеев с концертным составом Kito Jempere Band, лондонцы The Heliocentrics, поп-открытия года Луна и Constantinе, эталонная инди-группа On-The-Go, инопланетный парень с трубой Антоха МС, питерский фанк-коллектив Great Revivers и команда медных духовых и грува Black Kandinsky.