29 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве фестиваль на открытом воздухе, который объединяет актуальную музыку, летние развлечения и активный отдых. Формула лучшего дня лета такая: три сцены с самыми выдающимися музыкантами нашего времени, маркет с работами молодых дизайнеров, гастрономическая программа, новые технологии, спорт и миллион развлечений — от настольных игр до современного искусства.

МУЗЫКА

В этом году на главной сцене Пикника выступят британцы стадионного масштаба Kasabian, музыканты-интеллектуалы Foals, главные хитмейкеры года — группа «Грибы» — и шумные, но нежные «ГШ». Кроме них на Пикнике — трэп-лорд из Гарлема A$AP Ferg, мастер хлестких рифм Хаски, манчестерская четверка Everything Everything, легендарный дуэт 5’Nizza, принцесса дарквейва ABRA, петербуржец Кирилл Сергеев с концертным составом Kito Jempere Band, лондонцы The Heliocentrics, поп-открытия года Луна и Constantinе, эталонная инди-группа On-The-Go, инопланетный парень с трубой Антоха МС, питерский фанк-коллектив Great Revivers и команда медных духовых и грува Black Kandinsky.

РАСПИСАНИЕ

Главная сцена при поддержке МТС

15:30–16:15 «ГШ»

16:45–17:45 Everything Everything

18:15–19:15 «Грибы»

19:45–21:00 Foals

21:30–23:00 Kasabian

Summer Stage by Tinkoff

13:00–13:40 Black Kandinsky

14:00–14:40 Great Revivers

15:00–16:00 Kito Jempere Band

16:30–17:30 Луна

18:00–19:00 Хаски

19:30–20:30 Heliocentrics

21:00–22:00 A$AP Ferg

AIR Stage by S7 Airlines

15:15–16:00 Антоха MC

16:30–17:15 On-The-Go

17:45–18:30 Constantine

19:00–19:45 ABRA

20:15–21:30 5’Nizza

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Как и каждый год, Пикник «Афиши» — это идеальный город в миниатюре. Музыка порой не самое главное, за чем приходят на фестиваль. На весь день здесь развернется маркет с модными вещами, аксессуарами и декором, фуд-корт от лучших гастрономических проектов и большая зона развлечений.

Генеральный партнер Пикника «Афиши» — компания МТС. Официальные партнеры — Тинькофф Банк , Velkopopovicky Kozel Bez Alkoholu и S7 Airlines. Партнеры не только поддерживают сцены и фуд-корт фестиваля, но и строят свои фирменные площадки для отдыха.

Генеральный партнер МТС приготовил для посетителей необычные места для фотографий. С башни MTS Picture Tower можно снять лучшую панораму фестиваля. В шатре Smart 360! — запечатлеть себя с друзьями на 32 зеркальных фотокамеры для светового 3D-видеоролика. Чтобы оставаться на связи, здесь же в любой момент можно зарядить телефон.

Тинькофф Банк организует Tinkoff Playground с четырьмя сторонами света. На западе — купаемся в деньгах в «самом дорогом» бассейне с монетками, на севере — отдыхаем в лаунж-зоне с гамаками, на востоке — рубимся в игры с друзьями, а на юге расположится самый комфортный спот для просмотра концерта на Summer Stage by Tinkoff.

Velkopopovicky Kozel Bez Alkoholu возведет в парке чешскую деревушку Велке-Поповице в миниатюре. Чешские мастера славятся своими Plědoplét, поэтому каждый гость деревушки получит сотканный тут же плед для пикника. Весь день будут работать Велкопоповицкие мастерские, любителей спортивных игр ждет боулинг на траве. Специально для Пикника в продаже появятся светлый и темный сорта безалкогольного пива в яркой лимитированной банке, попробовать их можно будет на фуд-корте по фестивальной цене.

S7 Airlines даст каждому возможность выиграть мили, которые можно потратить на путешествие. Для этого нужно сделать снимки в красивой фотозоне с лентами и показать себя в играх на скорость и сообразительность. Выигранные мили, в свою очередь, можно обменять на реальные. Набралось мало — потратить на напитки в баре S7 и подарки от компании. Помимо этого — большая зона отдыха с мягким бассейном из поролона, зарядками для гаджетов и баром со смузи, сладкой ватой и попкорном.

Для любознательных — на площадке «Экспериментаниума» можно будет пощупать Человека-батарейку, погрузиться в виртуальную реальность с PlayStation, научиться правильно варить кофе с Paulig, погонять на гоночном треке от Duracell, стать капитаном корабля вместе с «Силой ветра», познакомиться с супергероями из других миров — Marvel, Disney и Star Wars, превратиться в киборга с МФТИ.

Те, кто привык отдыхать активно, в зонах «Чемпионата» и СТС смогут сыграть в бейсбол или бадминтон, победить друзей в самый длинный кикер от Tic Tac, посмотреть танцевальные баттлы на площадке Sony Extra Bass, посетить групповую тренировку от World Class и полетать в аэротрубе Mövenpick. В отдельной зоне появится настоящий 7-метровый Рамблер/бассейн, где можно компенсировать отсутствие отпуска и летней жары — искупаться и отдохнуть на лежаках. Федерация скейтбординга России проведет на Пикнике этап кубка Raw Ramp — на крутой рампе лучшие райдеры страны покажут свое мастерство и обучат трюкам всех желающих.

Любители искусства смогут посмотреть, как Вова Nootk создает граффити на площадке Burn, застать перформанс-променад от Школы-комьюнити при Мастерской Брусникина, стать частью живой инсталляции от Школы дизайна НИУ ВШЭ , придумать собственный аромат вместе с Музеем русского импрессионизма. На площадке re:Store будем создавать портреты на iPhone 7 Plus, а художники из команды Secret Walls x Moscow нарисуют ваш персональный тег на iPad Pro. Здесь же можно будет выиграть Apple Watch.

Те, кто привык выделяться в толпе, смогут навести красоту в мейкап-корнере Mark., кастомизировать кепку и сумку с Tsvetnoy Central Market или сделать укладку в бьюти-баре Matrix.

Для любителей разгадывать загадки «Афиша-Квесты» проведет два квеста и интеллектуальные битвы: в квесте «Мозгва» нужно будет решать необычные загадки и участвовать в приключении с актерами, чтобы переходить с одного уровня на другой, в квесте «Морфеус» — отправиться в другой мир на ощупь, а в «Квиз, плиз» — победить соперника только силой своего интеллекта.

МАРКЕТ И ЕДА

На маркете Пикника представлены десятки корнеров с одеждой, книгами, предметами интерьера, косметикой и дизайнерскими украшениями. В этом году — нежные украшения от «Сахарка», натуральная косметика Pure Love, стильные фотокники от «Переодики» и актуальная этим летом нанокосметика Hydrope для защиты одежды и обуви от погодных условий.

Гастрономическую программу Пикника тоже нельзя оставить без внимания: на фестивале появятся фудтраки, молодые стартапы, десятки видов стритфуда, вегетарианская еда и даже отдельная зона национальной кухни. От самой популярной лапши в городе «Воккер» до риса с мясом и кхмерскими пряностями от Lok-Lak, который готовит потомственный повар из Камбоджи.

ДЕТИ

Совсем недавно запустился новый проект «Афиши» для родителей — «Афиша Дети», на Пикнике у него появится отдельная зона — для тех, кто пришел на фестиваль с детьми или сам еще чувствует себя ребенком.

Московский Музей современного искусства проведет мастер-классы по творчеству Антонио Гауди — дети создадут цветную плитку в технике отливки, чтобы сложить ее в композицию, и разобьют не одну тарелку, чтобы сделать мозаику.

«Детский Пионер» даст детям примерить на себя профессии будущего и превратиться в гребцов на галерах, гладиаторов, ораторов и философов. Параллельно — занятия ритмикой, где дети слушают и повторяют звуки, играя на всем, что попадется под руки.

С проектом «Москва глазами инженера» можно построить Шуховскую башню, мост да Винчи и геодезический купол, попутно изучая идеи великих архитекторов и таинственные чертежи. Совсем рядом еще одна детская стройка — Арт-купол: тут детей научат строить высокие куполы и плести оболочки к ним.

Детский центр Музея Москвы привезет в парк старинные фотографии горожан — по ним легко изучить внешний вид москвича 100 лет назад — какая у него была одежда, какую прическу носил и сильно ли отличался от нас.

Авиапарк Dream Land откроет волшебную страну для авантюристов. Игра, творчество и музыка — это то, что объединит их на целый день.

Бесшумный кинотеатр Silent Space вместе с Большим фестивалем мультфильмов подготовили программу «Тучка и кит», которую будут показывать нон-стоп. Это 12 фильмов, снятых за последние семь лет, — добрые истории про маленькую мышку, которая стала артисткой, курочку, не умеющую летать, девочку-елочку, лисичку со скрипкой, маму-самолет и письмо со снежинкой. В общем, красивые мультфильмы, удобные пуфы и наушники.

ГРУППОВЫЕ БИЛЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА ОТДЫХА

Приходить на Пикник с друзьями не только весело, но и выгодно. Билет на компанию из четверых стоит 10500 рублей, то есть четвертый билет — в подарок. Никакого промокода, все считается автоматически при покупке билетов на сайте Пикника , «Рамблер/Кассы» и Parter.ru. Кроме того, на Parter.ru есть скидка для групп из 8 и 12 человек. Также в продаже – билеты в Специальную зону отдыха (8000 рублей): здесь будет бар с расширенным ассортиментом напитков, легкими закусками и видом на реку. Среди приглашенных — друзья «Афиши»: известные актеры, музыканты и журналисты.