Синоптики сделали неутешительный прогноз для москвичей

К концу недели в Москву придут ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Днем в среду, 26 июля, воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Самым жарким днем лета может стать суббота, 29 июля, когда дневная температура составит 29-34 градуса.

«Марево будет недолгим, и воскресенье станет расплатой за робкие амбиции лета: зарядят сильные ливневые дожди (до 30-35 миллиметров, что есть треть месячной нормы), ударит гром и молниевыми засветками озарится небосвод», - заявили синоптики.

По их мнению, воздух 30 июля охладится до «привычных плюс 20-25». Также вероятны подтопления и разрушения».

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что последняя неделя июля в центральной части страны станет самой теплой в году. Синоптики предупреждали, что в субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, возможны кратковременные дожди, в ночные часы —17-19 градусов, а днем 28-30 градусов тепла, но чрезвычайных ситуаций они не прогнозировали.