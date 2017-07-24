В Москве потеплеет до +30 °C

В столичный регион придёт потепление, температура воздуха к выходным прогреется до 30 градусов. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».





«Сегодня без осадков, 23-25 градусов тепла в Москве, +21… +26 градусов по области, юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. Во вторник на погоду столичного региона будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, пока переменная облачность, и днем местами пройдут небольшие дожди. Температура изменится мало: +13… +15 градусов ночью и +23… +25 градусов в дневные часы», — цитирует РИА Новости специалиста центра. Отмечается, что в среду будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в четверг также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В пятницу температура будет расти: днём ожидается +26… +28 градусов в Москве.



«В субботу и воскресенье также возможны кратковременные дожди, в ночные часы — +17… +19 градусов, днём 28-30 градусов», — добавили в погодном центре.

