В Москву придет похолодание

«Сейчас у нас идет перестройка, идет западный поток. Давление будет немного расти, и вместе с тем некоторое похолодание - будет на 1–1,5 градуса ниже нормы», - пояснил он. В то же время, по его словам, погода останется по-летнему теплой.

Цыганков отметил, что сильных грозовых очагов не будет, шквалов и усиления ветра также не ожидается.

На прошлой неделе, как заявил Цыганков, среднесуточная температура была на 0,5-3,5 градуса выше нормы благодаря южному ветру.

В ночь на 18 июля температура опустится до 12-13 градусов тепла, днем будет 19-20 градусов, до конца недели ночные температуры будут плавно понижаться. В ночь на пятницу, 21 июля, может похолодать до плюс девяти градусов. Температурный фон на неделю прогнозируется от 20 до 23 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с 17 по 23 июля жителей столичного региона ждет «умеренное лето».