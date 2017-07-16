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В аэропортах Москвы задержаны почти 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержаны 49 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 23:13 мск, в аэропорту Домодедово задержаны 25 рейсов.
В аэропорту Шереметьево задерживается вылет 24 рейсов.
Ранее агентство URA.RU передавало, что около 150 пассажиров на сутки застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
16 июля в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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