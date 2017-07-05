В Москву в конце недели придут холода

К концу недели в Москве ожидается новое похолодание. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, постоянные дожди на этой неделе связаны с прохождением атмосферного фронта.

Днем в среду, 5 июля, в столице ожидается небольшой дождь. В ночь на 6 июля в столичном регионе будет до 13 градусов тепла. Днем в четверг максимальная температура составит плюс 18-20 градусов, и снова будет идти дождь.

К концу недели дожди не прекратятся, а температура опустится еще ниже. Седьмого-восьмого июля временами будут выпадать осадки. Температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, что на пять градусов ниже климатической нормы.

При этом ранее глава отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра РФ Александр Голубев заявил, что дожди на этой неделе в Москве будут идти каждый день, но 9 июля осадки «уже будут носить локальный характер».

По его словам, к началу следующей недели «сезон дождей» на большей территории России должен пойти на спад, и затем наступит сухое лето, «если не вмешаются новые неожиданные обстоятельства».